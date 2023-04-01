Заарештований митрополит Павло не хотів одягати електронний браслет
Митрополит УПЦ (МП) Павло (Петро Лебідь) після оголошення рішення суду щодо його цілодобового домашнього арешту сказав, що йому за станом здоров'я не можна чіпляти електронний браслет на ногу
Відповідне відео оприлюднило "Радіо Свобода".
"Ноги полопані", - став переконувати митрополит, підіймаючи рясу.
Читайте також: Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
У відповідь представник Національної поліції сказав, що в такому разі електронний браслет можна одягнути на руку, однак для цього потрібне документальне медичне підтвердження щодо хвороби ніг.
Після цього митрополит Павло та його адвокати стали телефонувати лікарям, аби ті надали таке підтвердження. Оскільки отримати необхідні документи з огляду на пізню пору неможливо, заарештований все ж погодився одягти електронний браслет на свою праву ногу.
"Молився, благословляв усіх президентів на виборах, а тепер удостоєний такої честі", - прокоментував митрополит російською мовою.
- Нагадаємо, Павло підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе