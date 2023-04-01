Заарештований митрополит Павло не хотів одягати електронний браслет

Відповідне відео оприлюднило "Радіо Свобода".

"Ноги полопані", - став переконувати митрополит, підіймаючи рясу.

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У відповідь представник Національної поліції сказав, що в такому разі електронний браслет можна одягнути на руку, однак для цього потрібне документальне медичне підтвердження щодо хвороби ніг.

Після цього митрополит Павло та його адвокати стали телефонувати лікарям, аби ті надали таке підтвердження. Оскільки отримати необхідні документи з огляду на пізню пору неможливо, заарештований все ж погодився одягти електронний браслет на свою праву ногу.

"Молився, благословляв усіх президентів на виборах, а тепер удостоєний такої честі", - прокоментував митрополит російською мовою.