Забруднення шкідливими речовинами річки Інгулець перевищує норму

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Лабораторні дослідження встановили перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець азоту амонійного, заліза загального та завислих речовин.

“Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки”, - йдеться у повідомленні.

Також в інспекції зауважили, що порівняно з попереднім днем показники концентрації шкідливих речовин дещо зменшилися.

Довідка. Річка Інгулець протікає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Інгулець утворює Інгулецький лиман завширшки до 1 км і впадає у Дніпро декількома рукавами біля села Садового, за 40 км від Херсона.

Через підрив ГЕС піднімається вода у річці Інгулець

Зазначається, що під загрозою затоплення опинилися населені пункти Калинівської громади. Мовиться про такі населені пункти: Калинівське, Заповіт, Бобровий Кут, Мала Сейдеминуха та Краснолюбецьк.

Вода притул наближається до будинків місцевих жителів. Через підтоплення мосту неможливий проїзд до села Заповіт.

Херсонська ОВА повідомляє, що у Токарівці, Понятівці, Новотягинці та Іванівці рівень води знизився в середньому на 20 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. У Токарівці підтоплено два нежитлові будинки, у Понятівці - 5 будинків.

Також у Микільському рівень води знизився на 50 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. Там підтоплено 15 будинків.

"У цілому по правобережній частині області рівень води зберігається на відмітці 5,61 метрів", - йдеться у повідомлені.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів.