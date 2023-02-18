Задля дискредитації ЗСУ окупанти обстрілюють підконтрольні їм території Херсонщини, - Генштаб

Про це повідомили 18 лютого у вечірньому зведенні Генштабу.

Зокрема додається, що ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти.

Російська Федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів по території України

РФ протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області.

"Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у дописі.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.

Херсонський напрямок: від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також знищила 2 крилаті ракети "Калібр"

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети "Калібр", - йдеться у дописі.

Зокрема також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника.