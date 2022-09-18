Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У базі даних зараз зафіксовано майже 19500 епізодів російських злочинів. Кожен епізод має посилання на докази. Хочу звернути увагу на зникнення людей на окупованих територіях. У базі даних задокументовано 2469 таких випадків, з них більш ніж половина на Харківщині - 1420 епізодів", - зазначив Захаров.

За його словами, зникають люди, які проявляють проукраїнську позицію.

"На окупованих територіях зникають колишні учасники бойових дій, працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. Основна мета росіян - знищити українську державу й український народ", - зауважив Захаров.

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