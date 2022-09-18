Задокументовано 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях, з них більш ніж половина на Харківщині, - правозахисник Захаров
Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров розповів, що правозахисні організації об’єдналися у рамках ініціативи "Трибунал для Путіна" та документують злочини росіян по всій території України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У базі даних зараз зафіксовано майже 19500 епізодів російських злочинів. Кожен епізод має посилання на докази. Хочу звернути увагу на зникнення людей на окупованих територіях. У базі даних задокументовано 2469 таких випадків, з них більш ніж половина на Харківщині - 1420 епізодів", - зазначив Захаров.
За його словами, зникають люди, які проявляють проукраїнську позицію.
"На окупованих територіях зникають колишні учасники бойових дій, працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. Основна мета росіян - знищити українську державу й український народ", - зауважив Захаров.
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