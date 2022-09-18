Через масові поховання в Ізюмі Німеччина закликає залучити ООН до розслідування
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає за доцільне підключення ООН до розслідування ситуації з масовими похованнями в Ізюмі. Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом, наголосила вона
Про це повідомляє DW з посиланням на медіагрупу Funke.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала розслідувати можливі воєнні злочини у місті Ізюм в Харківській області, де було знайдено масові поховання. Очільниця оборонного відомства ФРН заявила, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.
"Необхідно, щоб ці жахливі злочини були неодмінно розслідувані - в ідеалі силами ООН", - заявила Ламбрехт, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини. Доступ всесвітньої організації повинен бути надано якнайшвидше, щоб забезпечити збереження доказів.
"Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом", - резюмувала Ламбрехт.
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