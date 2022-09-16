Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста.

Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев'яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські.

На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур - мотузки на шиї, зав'язані руки.

Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років.

Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.

Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.

Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.

Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза.

В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині.

На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.