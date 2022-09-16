На місцевому цвинтарі в Ізюмі знайдено понад 500 могил, у деяких з них - тіла дітей
В Ізюмі на кладовищі знайдено понад безіменні 500 могил, деякі з них братські. Є поховання з дітьми віком 6-9 років
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста.
Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев'яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські.
На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур - мотузки на шиї, зав'язані руки.
Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років.
- Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
- 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
- 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
- Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
- Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.
- Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза.
- В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині.
- На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе