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Головна війна з Росією На місцевому цвинтарі в Ізюмі знайдено понад 500 могил, у деяких з них - тіла дітей

На місцевому цвинтарі в Ізюмі знайдено понад 500 могил, у деяких з них - тіла дітей

16 вересня, 2022 п'ятниця
16:56
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

В Ізюмі на кладовищі знайдено понад безіменні 500 могил, деякі з них братські. Є поховання з дітьми віком 6-9 років

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста.

Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев'яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські.

На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур - мотузки на шиї, зав'язані руки.

Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років.

  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
  • 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
  • Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
  • Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.
  • Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза. 
  • В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. 
  • На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.

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ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Ізюм
ЗСУ загиблі
воєнні злочини Росії
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