Загарбники посилюють удари під Бахмутом, планують ізолювати місто, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, хоча у росіян є "оперативна пауза", вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, окупанти провели обмежену і безуспішну наземну атаку на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Також вони, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

ISW пише, що військове керівництво РФ продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb