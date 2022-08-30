Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Остаточна зміна ставлення країн Заходу, особливо Європи, не відбулась. Наразі всі допомагають нам так, щоб Росія не перемогла, не могла просуватися, аби ми стримували країну-агресорку. А так, аби ми перемогли й швидко - такої масованої підтримки немає", - зазначив Чалий.

Дипломат додав, що подібна риторика була пів року тому, коли йшла мова надання Україні літаків.

"Ми говорили про літаки, ще пів року тому. Нам відповідали, що це довго, що літаки можуть щось спровокувати. Наразі літаки вже нічого не спровокують. І це довго - пів року - достатньо, аби підготувати пілотів, підготувати техніків і так далі. А зараз ми починаємо говорити, що колись там щось буде. Так чому це не відразу?" - зауважив Валерій Чалий.

26 серпня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділили 400 млн доларів на поповнення запасів HIMARS.

29 серпня в етері Еспресо експерт-міжнародник Ілія Куса заявив, що керівні еліти Західних країн будуть враховувати інтереси й настрої свого електорату, тому є ризики зменшення військової допомоги Україні.

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