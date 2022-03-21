Захід живе в ілюзії щодо “прекрасного російського народу”, - Огризко



Таку думку він висловив в ефірі програми “Вердикт з Сергієм Руденком” на Еспресо.TV



“Декілька дні тому канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що це не російський народ веде війну проти України, а це Путін. Начебто Путін бомбардує наші будинки, захоплює гуманітарні конвої, вбиває цивільне населення та гвалтує українських жінок. Тобто, розумієте, що Захід продовжує жити в ілюзіях про “прекрасний російський народ” і поганого Путіна, який дивовижним чином цим народом 20 років обирається президентом.” - пояснив Огризко



Огризко наголосив, що 86% росіян підтримують геноцид проти українського народу, який вчинив Путін. Огризко зауважив, що на Заході не хочуть розуміти причин всього того, що відбувається в Росії.



“Я не здивуюсь, якщо завтра Путіна змінить інший, то Захід почне домовлятись з ним про дружбу і будуть обіцяти повернути все на свої місця. Так само як Єльцин в 1992 році обіцяв американським конгресменам і вони аплодували йому стоячи. Тоді він обіцяв зробити Росію демократичною та антикомуністичною. Йому тоді повірили. І Олаф Шольц один із перших буде домовлятись з новим керівництвом Росії.” - додав Огризко



Дипломат зауважив, що нічого не зміниться, оскільки проблема не в Путіні, а в системі, в якій живе російський народ.



“Зміна керівництва в Росії нічого не змінить. Росіянам не потрібна демократія. Для росіян найголовніше бути агресивним та “великим народом”. Тому росіяни мають бути покарані за всі злочини, які вони дозволяють робити та підтримують ці жахіття. І лише після цього процесу, можливо, повторять історію німецького народу.” - додав Огризко



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