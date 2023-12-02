Захід зможе визнати Путіна нелегітимним після фейкових перевиборів, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю АР.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає", - заявив Зеленський.

Висловлюючи свою думку щодо можливості закликати міжнародних лідерів визнати результати виборів у Росії нелегітимними, Зеленський зазначив, що "бажав би, щоб західний світ самостійно розумів цю ситуацію".

"Щоб мені не доводилося цього робити - телефонувати, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди та, безумовно, в Україну", - сказав він.