Захід зможе визнати Путіна нелегітимним після фейкових перевиборів, - Зеленський
Лідери західних країн мають вирішити, чи визнавати легітимність Володимира Путіна після запланованих на 17 березня 2024 року президентських виборів у Росії, якщо той переможе
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю АР.
"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає", - заявив Зеленський.
Висловлюючи свою думку щодо можливості закликати міжнародних лідерів визнати результати виборів у Росії нелегітимними, Зеленський зазначив, що "бажав би, щоб західний світ самостійно розумів цю ситуацію".
"Щоб мені не доводилося цього робити - телефонувати, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди та, безумовно, в Україну", - сказав він.
- 6 листопада у Reuters із посиланням на власні джерела повідомили, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії
- 9 листопада аналітики ISW напередодні зазначали, що Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.
- 20 листопада російські ЗМІ писали, що Кремль повідомив регіонам, який результат у Путіна має бути на виборах у 2024 році
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