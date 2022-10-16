Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Можемо дозволити собі тут певний оптимізм і припустити, що якщо приплюсувати усі засоби ураження, які ми отримаємо, навіть оці відносно не нові комплекси HAWK, найновіші IRIS-T, NASAMS, які скоро прибудуть, і навіть французький Crotal, то очевидно, що наша ППО повернеться до свого такого стандарту якості - мінімум 70% збитих крилатих ракет", - сказав Іван Киричевський.

Експерт Defense Express переконаний, що Україна буде збивати щонайменше 70% російських ракет навіть за умов, якщо Росія буде здійснювати такі масовані обстріли, як 10–11 жовтня.

"Ми збиватимемо щонайменше 70% російських ракет навіть за умов, коли рашисти будуть намагатися вчиняти так зване перенасичення, тобто як вони чинили 10–11 жовтня. Тоді росіяни це все робили: і ракети масово відстрілювали, і хибні мішені. У нас тоді так і вийшло, що ППО збивала 50% ракет, що в принципі все одно є дуже високим результатом, зважаючи на активність рашистів. Західні засоби ураження допоможуть очевидно підняти наш показник збиття ракет мінімум до 70%", - зазначив він.

12 жовтня в Україну прибула система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Також 12 жовтня США повідомила, що планує надати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

13 жовтня уряд Британії повідомив, що поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.

Україна вже цього місяця, у жовтні, може отримати американські системи ППО NASAMS.