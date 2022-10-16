Західні засоби ураження допоможуть Україні збивати щонайменше 70% російських ракет, - експерт Defense Express
Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що після передачі західних комплексів українська протиповітряна оборона підвищить показник збиття російських ракет щонайменше до 70%
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.
"Можемо дозволити собі тут певний оптимізм і припустити, що якщо приплюсувати усі засоби ураження, які ми отримаємо, навіть оці відносно не нові комплекси HAWK, найновіші IRIS-T, NASAMS, які скоро прибудуть, і навіть французький Crotal, то очевидно, що наша ППО повернеться до свого такого стандарту якості - мінімум 70% збитих крилатих ракет", - сказав Іван Киричевський.
Експерт Defense Express переконаний, що Україна буде збивати щонайменше 70% російських ракет навіть за умов, якщо Росія буде здійснювати такі масовані обстріли, як 10–11 жовтня.
"Ми збиватимемо щонайменше 70% російських ракет навіть за умов, коли рашисти будуть намагатися вчиняти так зване перенасичення, тобто як вони чинили 10–11 жовтня. Тоді росіяни це все робили: і ракети масово відстрілювали, і хибні мішені. У нас тоді так і вийшло, що ППО збивала 50% ракет, що в принципі все одно є дуже високим результатом, зважаючи на активність рашистів. Західні засоби ураження допоможуть очевидно підняти наш показник збиття ракет мінімум до 70%", - зазначив він.
- 12 жовтня в Україну прибула система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
- Також 12 жовтня США повідомила, що планує надати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.
- 13 жовтня уряд Британії повідомив, що поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.
- Україна вже цього місяця, у жовтні, може отримати американські системи ППО NASAMS.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе