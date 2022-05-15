Захисник Маріуполя заспівав "Стефанію" під звуки обстрілів Азовсталі
Український військовий, який перебуває на Азовсталі, що оточена рашистами, виконав переможну пісню цьогорічного євробачення "Стефанія"
Відповідне відео у Twitter опублікував військовослужбовець на псевдо Орест, який є начальником преслужби полку "Азов".
"Привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - прокоментував солдат.
Також у попередньому пості від додав, що є фанатом гурту:
"Я, який відривається в Маріуполі на фестивалі під Калуш і кричить «Ккаааалууушш». Kalush Orchestra , який на Євробаченні кричить "Save Mariupol, save Azovstal now!"
- 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra.
- Після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.
- Президент Зеленський запевнив, що Україна зробить все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, -
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе