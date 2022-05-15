Захисник Маріуполя заспівав "Стефанію" під звуки обстрілів Азовсталі

Відповідне відео у Twitter опублікував військовослужбовець на псевдо Орест, який є начальником преслужби полку "Азов".

"Привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - прокоментував солдат.

Також у попередньому пості від додав, що є фанатом гурту:

"Я, який відривається в Маріуполі на фестивалі під Калуш і кричить «Ккаааалууушш». Kalush Orchestra , який на Євробаченні кричить "Save Mariupol, save Azovstal now!"

14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra.

Після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.

Президент Зеленський запевнив, що Україна зробить все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, -

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал