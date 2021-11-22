Захисник "Шахтаря" і збірної України заявив, що готовий перейти у нову команду Шевченка

Про це він повідомив в інтерв'ю "Футбол 24".



Кривцов відзначив, що він гравець "Шахтаря" і зараз всі його думки про донецький клуб.



"Якщо подзвонить Шевченко? Ніяких дій. У мене ще півтора року контракту із "Шахтарем". Якщо "Дженоа" домовиться із "Шахтарем", або якщо клуб скаже, мовляв, ти нам не потрібен, ми тебе відпускаємо – то звісно, що перейду. Наразі я гравець "Шахтаря", тож всі думки – тільки про "Шахтар", - сказав Кривцов.



Сергій Кривцов виступає за "Шахтар" з 2010 року. У цьому сезоні центрбек зіграв 12 матчів і віддав 1 результативну передачу. Захисник вісім разів вигравав УПЛ.



На рахунку Кривцова 30 матчів за збірну України.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

21 листопада у першому матчі під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка "Дженоа" програла "Ромі" у 13-му турі чемпіонату Італії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb