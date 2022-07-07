Захисники Луганщини отримали військову допомогу з Литви
Литовські волонтери передали на Луганщину дрони, каски та автомобілі з гуманітарною допомогою
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Останніми днями ми отримали від фонду Blue / Yellow for Ukraine Jonas Ohman сотні касок, два броньованих буси, "цікаві" пушки, дрони (за підтримки Laisvės TV та Андрюса Тапінаса) - те, що є сьогодні найнеобхіднішим на фронті", - написав він.
Також очільник Луганщини подякував всім причетним до відправлення допомоги і привітав Литву з Днем держави, яке відзначали вчора.
"Вітаю увесь литовський народ і дякую, що Ви підтримуєте нас у важкі періоди. Дякуємо за руку допомоги протягом останніх восьми років, та особлива дяка за період з 24 лютого. Кожного дня Ви підтримували наших бійців і громадян протистояти великому злу", - додав він.
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