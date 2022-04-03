Захисники Маріуполя чекають на підтримку, вони точно не здадуться і будуть битись до перемоги, - Осиченко

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



“Маріуполь захищають не тільки бійці “Азову”. Місто також обороняють морські піхотинці та інші підрозділи ЗСУ. Також в обороні міста беруть участь і поліціянти. Мені декілька днів тому написав знайомий, який працює в поліції. Зараз він разом з військовими знаходиться в Маріуполі та обороняє місто. Він розповів як вони воюють в Маріуполі. За його словами, російський танк їде вулицею і зачищає її. Потім заходить піхота окупантів. Наші ж б’ють бронетехніку з укриттів і швидко відходять. Тобто, війна там перетворюється на партизанську.” - розповів Осиченко



Осиченко наголосив, що така тактика для українських захисників є досить успішною, адже вони прекрасно знають комунікації міста. За його словами, завдяки тому, що вони захищають і знають своє місто, наші бійці будуть і далі нищити окупантів.



“Деблокада Маріуполя - досить складне питання. Я був дуже вражений операцією наших ЗСУ з доставленням боєприпасів гелікоптером в порт Маріуполя. Це дуже сильно, але цього мало. Хлопці розраховують на підтримку. Враховуючи російську авіацію, яка там щодня літає, дуже важко розірвати кільце навколо міста. Наші хлопці вірять і точно не здадуться”, - додав Осиченко.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Кириленко повідомив, що у Маріуполі від рук російських окупантів загинуло щонайменше 5 тисяч мирних жителів

1 квітня депутати Маріупольської міської ради закликали світову спільноту визнати геноцидом злочинні дії російської армії у місті та країні.