Захист зернових маршрутів та відбудова Одеси: Зеленський розповів про результати зустрічей у Греції

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", - зазначив президент.

Також він додав, що говорили і про економіку, експорт, європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу", - зазначив Зеленський.

Особливо він наголосив на важливості домовленостей з Грецією:

"Домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний Прем‘єр-міністру Міцотакіс, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами".