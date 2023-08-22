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Захист зернових маршрутів та відбудова Одеси: Зеленський розповів про результати зустрічей у Греції

22 серпня, 2023 вiвторок
20:16
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України розповів про подробиці візитів у чотири країни та переговорів з лідерами іще шістьох держав та президенткою Єврокомісії

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", - зазначив президент.

Також він додав, що говорили і про економіку, експорт, європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу", - зазначив Зеленський.

Особливо він наголосив на важливості домовленостей з Грецією:

"Домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний Прем‘єр-міністру Міцотакіс, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами".

  • 22 серпня одинадцять лідерів балканських країн, включно із Грецією, прийняли декларацію на підтримку України: у ній країни висловили підтримку української незалежності.
  • Також 22 серпня президент України Володимир Зеленський у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах, провів зустрічі із лідерами кількох країн та президенткою Єврокомісії.
Економіка
Греція
Одеса
Володимир Зеленський
експорт зерна
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