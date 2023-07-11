Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення Росії підозрюваний на особистій сторінці у TikTok поширював відео блогера, що виправдувує та визнає правомірною збройної агресії проти України.

У матеріалах закликають глядачів не терпіти "нечисть" та беззаконня, об’єднуватися, створювати свою армію та чинити супротив, а також гнати її зі святої русі.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України.

Нині вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

"Стосовно блогера обвинувальний акт скеровано до суду за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії рф проти України", - пояснюють правоохоронці.