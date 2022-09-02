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Закон про медіа - це про безпеку України, нинішній законопроєкт погіршує ситуацію в інфопросторі, - нардеп Синютка

2 вересня, 2022 п'ятниця
12:23
Суспільство Олег Синютка

Народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка переконаний, що закон про медіа в першу чергу - це про безпеку України, але нинішній законопроєкт лише погіршує ситуацію в нашому інформаційному просторі

Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Мова в першу чергу йде про безпеку України. Закон про медіа нам дуже потрібний, ба більше, це одна з вимог нашої євроінтеграції. Наразі ми маємо навіть зауваження від Європейської комісії. А це означає, що чинний законопроєкт погіршить ситуацію в інформаційному просторі України", - зазначив Синютка.

Нардеп додав, що чинна редакція законопроєкту про медіа - це відновлення доступу росіян до українського інфопростору.

"Зменшення квот на присутність української мови й інфопросторі й ліквідація чорних списків російських виконавців - це фактичне відновлення доступу росіян до інформаційного простору України. Це неприпустимо. Невже хтось в Україні знову хоче повернути "Сватів" у ефір? Їм цього не вдасться. Але найганебніше - це рішення в першому читанні забрати гроші від військових і передати на велике крадівництво", - зауважив Олег Синютка.

  • 23 серпня комітет ВР проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту розглянути закон про медіа. Проти проголосували лише Микола Княжицький, Володимир В’ятрович і Софія Федина з Європейської Солідарності.
  • 25 серпня народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що влада зосереджується на концентрації всіх медіа в одних руках заради власної пропаганди.
  • 30 серпня в етері Еспресо нардеп Микола Княжицький також зазначив, що більшість від Слуги Народу винесли на голосування законопроєкт про медіа з певними додатками, які жодним чином не стосуються європейської інтеграції, а скоріше русифікації, обмеження свободи слова та багатьох дуже негативних речей.

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