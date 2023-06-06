Закон про заборону російських книжок мають прийняти, щоб зупинити пропаганду РФ, - письменниця Горіха-Зерня
Письменниця Тамара Горіха-Зерня закликала заборонити видавництво та продаж російських книг в Україні
Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо"
"Нам абсолютно незрозуміло, чому до проблеми російських книг не привертається увага та чому не підписаний закон про їхню заборону. Цей документ однозначно працює на посилення позиції України та нашого книжкового ринку. Цей законопроєкт ставить певні барʼєри для недопущення російської пропаганди, книги та культури в Україні. Цей закон мають прийняти", - пояснила Горіха-Зерня.
Письменниця наголосила, що ніхто не несе відповідальності за продаж російських книг в Україні
"Зараз в мене часто запитують, чи продаються російські книги в Україні. Люди дивуються такій позиції нашої держави. Зараз в Україні можна замовити та купити російські книги в повному асортименті. За це ніхто не несе відповідальності", - додала вона.
- 28 грудня 2022 року повідомлялося, що кількість виданих в Україні російськомовних книжок зменшилася майже на 60% у порівнянні з 2021 роком.
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