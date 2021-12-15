Законопроєкт 5600 і запровадження обов’язкових РРО можуть загнати бізнес в тінь, — нардепка Клименко
Ухвалений парламентом законопроєкт 5600 разом із фіскалізацією та запровадженням обов’язкових реєстраторів розрахункових операцій (РРО) можуть збільшити обсяги тіньового бізнесу
Таке застереження озвучила Юлія Клименко, нардепка від "Голосу", в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".
"Є ризик того, що підприємці поживуть трошки із законопроєктом 5600 і побачать, як він діє, просто підуть у тінь або будуть закривати свої бізнеси. Особливо якщо Податкова в повній мірі буде користуватися тими повноваженнями, які їй надали", — сказала Клименко.
За її словами, ситуацію може погіршити загальна фіскалізація та запровадження обов’язкових касових апаратів або програмного РРО.
"Я думаю, що багато бізнесів будуть думати, чи їм відкривати офіси в Польщі, чи їм закривати офіси в Україні і що їм далі робити, чи піти просто найманими співробітниками", — припускає народна депутатка.
- У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.
- У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.
- "Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.
- У вересні його двічі знімали в другому читанні.
- 30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).
- Верховна Рада 14 грудня розглянула і провалила всі постанови про скасування ухвалення законопроєкту №5600 про внесення змін до податкового кодексу. Таким чином нардепи розблокували документ для підписання спікером і президентом.
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