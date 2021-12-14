Рада розблокувала "ресурсний" законопроєкт №5600 для підписання

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланнм на сайт парламенту.



Нардепи відхилили 10 постанов, які передбачають скасування рішення про прийняття в другому читанні законопроєкту про "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Всього таких постанов було 23, частину з них депутати відхилили 3 грудня.



Тепер закон може підписати спікер ВР Руслан Стефанчук і передати на підпис президентові Володимиру Зеленському.



Законопроєкт №5600 має забезпечити збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.



Довідка: законопроєкт №5600 називають "ресурсним", "антіахметівським", тому що у ньому пропонується підвищити розмір ренти за видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізняку займаються близько десяти підприємств, практично всі з яких належать олігархам. При цьому найбільшу частку в цьому бізнесі (понад 50%) займає Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.

У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.

"Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.

У вересні його двічі знімали в другому читанні.

30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

На засіданні 3 грудня Верховна Рада не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту №5600, тому що депутати встигли заслухати не всі постанови.