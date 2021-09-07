Законопроєкт про олігархів - не що інше, як піар для Зеленського, - Ковальов

Таку думку експерт висловив в ефір програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я не вірю у щирість Володимира Зеленського в боротьбі з олігархами. Законопроєкт про олігархів - це піар для Володимира Зеленського з метою врятувати власний рейтинг, чи, можливо, частково підвищити. Оскільки Володимир Зеленський як медійна особа розуміє, що з давніх давен людям потрібні "хліб та видовища". Саме тому весь апарат президента намагається показати, що у всіх бідах людей винні олігархи", - сказав Ковальов.



На думку експерта, в історії з олігархами від самого початку відбувається підміна понять. Ковальов пояснив, що оскільки олігархія - це влада небагатьох, то точніше було б назвати цих людей клептократами, а не олігархами.



"В даному питанні слід спиратися на досвід США, які свого часу змогли перемогти владу великих підприємців ухваливши антитрастове законодавство. І в Україні таке антитрастове законодавство давно вже ухвалене, але впроваджувати його в життя повинен Антимонопольний комітет, який з одного боку контролює президент, а з іншого - ті ж олігархи", - додав Ковальов.



Експерт зазначив, що замість контролювати роботу Антимонопольного комітету України президент Зеленський домовляється з олігархами, заручається підтримкою великих промисловців та здає міністерські крісла менеджерам олігархів.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроект про деолігархізацію восени.

6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.