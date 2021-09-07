Законопроєкт про олігархів - не що інше, як піар для Зеленського, - Ковальов
Політичний експерт Андрій Ковальов заявив, що головною метою законопроєкту щодо протидії олігархам є піар на користь президента Володимира Зеленського для збереження його рейтингу
Таку думку експерт висловив в ефір програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я не вірю у щирість Володимира Зеленського в боротьбі з олігархами. Законопроєкт про олігархів - це піар для Володимира Зеленського з метою врятувати власний рейтинг, чи, можливо, частково підвищити. Оскільки Володимир Зеленський як медійна особа розуміє, що з давніх давен людям потрібні "хліб та видовища". Саме тому весь апарат президента намагається показати, що у всіх бідах людей винні олігархи", - сказав Ковальов.
На думку експерта, в історії з олігархами від самого початку відбувається підміна понять. Ковальов пояснив, що оскільки олігархія - це влада небагатьох, то точніше було б назвати цих людей клептократами, а не олігархами.
"В даному питанні слід спиратися на досвід США, які свого часу змогли перемогти владу великих підприємців ухваливши антитрастове законодавство. І в Україні таке антитрастове законодавство давно вже ухвалене, але впроваджувати його в життя повинен Антимонопольний комітет, який з одного боку контролює президент, а з іншого - ті ж олігархи", - додав Ковальов.
Експерт зазначив, що замість контролювати роботу Антимонопольного комітету України президент Зеленський домовляється з олігархами, заручається підтримкою великих промисловців та здає міністерські крісла менеджерам олігархів.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
- Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроект про деолігархізацію восени.
- 6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе