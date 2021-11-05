У ЄС рекомендують обмежити в'їзд українським туристам — кожна країна євроспільноти вирішуватиме окремо

Про це повідомляє МЗС України.



"5 листопада посли держав - членів ЄС підготували рішення Ради ЄС виключити Україну із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС", - йдеться у повдомленні.

МЗС додає, що тимчасові обмеження стосуються лише туристичних поїздок і не означають скасування безвізу.

"ЄС регулярно оновлює "зелений перелік" і, в разі поліпшення епідемічної ситуації, ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до такого переліку", - зазначили у міністерстві.

Щоб країна потрапила у "зелений" список, необхідно відповідати таким критеріям:

не більше 75 нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

не менше 300 тестів на 100 000 жителів, проведених за попередні 7 днів;

не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів;

до уваги також береться прогрес з вакцинації населення та наявність особливо небезпечних штамів вірусу.

МЗС закликало громадян України вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб ситуація покращувалась та не впливала на свободу пересування.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що підготовлене рішення носить рекомендаційний характер і кожна окрема країна ЄС вирішуватиме щодо правил в'їзду українських громадян.



"Після виключення України з «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - написав він у Twitter.

