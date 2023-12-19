Закриття метро в Києві: за добу людям компенсували понад 110 тис. грн
18 грудня у Києві запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська": за добу киянам компенсували понад 110 тисяч гривень
Про це інформує КМДА.
"За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тисяч поїздок", - йдеться у повідомленні.
У КМДА уточнили, що 9 729 поїздок компенсували тим, хто пересів на наземний громадський транспорт, ще 8 624 – людям, які продовжили рух на "синій" гілці.
Відтак, загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень.
Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
- 17 грудня стало відомо, що біля станції метро "Деміївська" сталося просідання ґрунту. Це відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки.
- 18 грудня у Києві запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська".
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