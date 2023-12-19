Закриття метро в Києві: за добу людям компенсували понад 110 тис. грн

Про це інформує КМДА.

"За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тисяч поїздок", - йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що 9 729 поїздок компенсували тим, хто пересів на наземний громадський транспорт, ще 8 624 – людям, які продовжили рух на "синій" гілці.

Відтак, загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".