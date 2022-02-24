Залишайтеся вдома, зберігайте спокій, українська армія тримає оборону, - Резніков

Про це міністр написав у Facebook.



"Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам", - йдеться у повідомленні.



Резніков зазначає, що українські військові роблять усе, щоб захистити громадян і не дати агресору шансу на прорив.



"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" - йдеться у повідомленні.

