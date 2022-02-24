Залишайтеся вдома, зберігайте спокій, українська армія тримає оборону, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росіяни почали інтенсивні обстріли українських підрозділів на Сході держави, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах
Про це міністр написав у Facebook.
"Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам", - йдеться у повідомленні.
Резніков зазначає, що українські військові роблять усе, щоб захистити громадян і не дати агресору шансу на прорив.
"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" - йдеться у повідомленні.
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