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Залучення "полку Кадирова" та обстріли "будки в Росії": СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР"
Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків "Л/ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");
- підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.
Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
- Нагадаємо, 22 лютого у місті Щастя в Луганській області, яке 21 лютого залишилось без світла через обстріли, на дві години відновили електропостачання, після чого внаслідок обстрілу трансформатора світло знову зникло.
- 19 лютого російські ЗМІ повідомили про розрив снаряду у Ростовські області за 1 км від кордону з Україною.
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