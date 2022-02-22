Залучення "полку Кадирова" та обстріли "будки в Росії": СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");

підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Нагадаємо, 22 лютого у місті Щастя в Луганській області, яке 21 лютого залишилось без світла через обстріли, на дві години відновили електропостачання, після чого внаслідок обстрілу трансформатора світло знову зникло.

19 лютого російські ЗМІ повідомили про розрив снаряду у Ростовські області за 1 км від кордону з Україною.

Ці розмови СБУ отримала у ході контррозвідувальної роботи, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.