Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - написав Залужний.

Він також зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

20 липня Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів.

Канада доправила в Україну вже понад 1300 тонн військової допомоги.

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