Залужний поговорив з начальником штабу оборони збройних сил Канади про перспективи постачань зброї
Головком ЗСУ і генерал Вейн Дональд Ейр провели телефонну розмову
Про це Валерій Залужний написав у Facebook.
"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - написав Залужний.
Він також зазначив, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.
- 20 липня Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів.
- Канада доправила в Україну вже понад 1300 тонн військової допомоги.
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