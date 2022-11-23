Залужний прокоментував російські ракетні удари по Україні 23 листопада

Про це інформує в фейсбуці головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. Бувши неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами й навіть немовлятами", - написав Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що рашисти випустили сьогодні 67 крилатих ракет повітряного - Х-101/Х-555 та морського базування - "Калібр". Зокрема українські воїни із них ліквідували 51 снаряд, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Залужний подякував українським військовослужбовцям: "Ви є взірцем для всього світу, те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого".

"Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - додав головнокомандувач ЗСУ.

У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням. Окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.

У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.

Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише.

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