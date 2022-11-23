Залужний прокоментував російські ракетні удари по Україні 23 листопада
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував обстріли російських загарбників по Україні удень 23 листопада
Про це інформує в фейсбуці головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
"Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. Бувши неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами й навіть немовлятами", - написав Залужний.
Головнокомандувач наголосив, що рашисти випустили сьогодні 67 крилатих ракет повітряного - Х-101/Х-555 та морського базування - "Калібр". Зокрема українські воїни із них ліквідували 51 снаряд, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".
Залужний подякував українським військовослужбовцям: "Ви є взірцем для всього світу, те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого".
"Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - додав головнокомандувач ЗСУ.
- У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням. Окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
- У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.
- Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише.
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