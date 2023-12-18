Залужний відмовився коментувати можливість контрнаступу ЗСУ у 2024 році: "Інакше це буде шоу"

Про це він заявив у відповідь на запитання РБК-Україна під час розмови з журналістами.

"Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", - сказав Залужний.

Німецьке видання заявило, буцімто збирає Україна ресурси для нового контрнаступу наступного року. "Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку", - йдеться у статті Welt.

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