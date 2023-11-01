Залужний заявив, що під його ім'ям у telegram хтось розсилає фейкові повідомлення
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції
Про це він написав на своєму офіційному акаунті у telegram.
"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - заявив Залужний.
Він закликав тих, хто отримає подібні повідомлення, не довіряти їхньому змісту.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що має у telegram лише один канал, де інформує суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ.
"Акаунт @Zaluzhniy_ua у telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові", - додав він.
Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Х ( Twitter).
- У вересні мережею масово поширювався фейковий відеоролик, у якому Валерій Залужний, Олександр Сирський та інші командувачі української армії створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України.
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