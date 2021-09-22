Замах мав мету залякати вищі ешелони влади, - Шефір
Перший помічник президента України Сергій Шефір прокоментував замах на себе
Про це він сказав на брифінгу МВС, передає Еспресо.TV.
"Що можу сказати - не розумію причин. Їхали, раптом почались постріли, поранили водія. Поїхав далі, ми прискорились. Було моторошно. Я одразу подзвонив в полцію, міністру МВС. швидку зупиняли на ходу. Чув декілька версій по телевізору ідіотських. Запевняю, що в нашій команді немає конфліктів. У нас команда дружня. Замах мав мету залякати вищі ешелони влади", - сказав Шефір.
За його словами, він часто їздить за кермом сам.
"Жодних справ, які б викликали якусь агресію не вів. Думаю, що це залякування. Я їзджу на неброньованому авто, охорони ніколи не брав, мабуть, тепер змусять", - сказав Шефір.
Він не вважає, щоб був основною ціллю замаху.
"Я бачу одну ціль - президент, його морально-психологічний стан", - підсумував Шефір.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
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