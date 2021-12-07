Замах у бік України дає Путіну змогу поторгуватися з Байденом про поглинання Білорусі, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що через військову загрозу Україні президент РФ Володимир Путін може торгуватись з президентом США Джо Байденом щодо поглинання Білорусі
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Для Путіна виглядає так, що експансія в бік України - це замах, який змусив Байдена з ним говорити. Байден йому виписав півроку ліцензії на цивілізованість. Звичайно, що Путін її вичерпав, але цивілізованішим не став", - вважає Цибулько.
На його думку, Росія навряд чи готова до великого кровопролиття на українському напрямку.
"Замах в бік України дає змогу поторгуватись за поглинання Білорусі. Перший сценарій - ми отримаємо негласну згоду на це, бо Лукашенко справді неадекеват і захищати білоруську демократію для європейських старих демократів виглядає некомільфо. Путін токсикував Лукашенка", - сказав політолог.
- Нагадаємо, Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.
- Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.
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