Замінував коледж за допомоги спецслужб РФ: СБУ затримала студента

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Так, "мінером " виявився студент цього ж коледжу. Він замовив послугу у адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, яким, за інформацією СБУ, керують російські спецслужби.



"Такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.



Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" і самого коледжу. Автор представився "російським терористом "і зажадав 250 тис. грн,"щоб теракту не сталося".



У коледжі правоохоронці не знайшли вибухових предметів і речовин. "Мінера" викрили: він хотів, щоб навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому збереглося листування з адміністратором Telegram-чату.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України.



Затриманому загрожує до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, 21 січня, невідомі заявили про замінування всіх шкіл у Києві.

СБУ інформує, що більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн. Також СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.