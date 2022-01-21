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Замінував коледж за допомоги спецслужб РФ: СБУ затримала студента

21 січня, 2022 п'ятниця
13:27
Кримінал

СБУ затримала студента, який допомогою скористався послугами російських спецслужб через Telegram і "замінував" Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, "мінером " виявився студент цього ж коледжу. Він замовив послугу у адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, яким, за інформацією СБУ, керують російські спецслужби.

"Такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" і самого коледжу. Автор представився "російським терористом "і зажадав 250 тис. грн,"щоб теракту не сталося".

У коледжі правоохоронці не знайшли вибухових предметів і речовин. "Мінера" викрили: він хотів, щоб навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому збереглося листування з адміністратором Telegram-чату.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України.

Затриманому загрожує до шести років ув'язнення.

  • Нагадаємо, 21 січня, невідомі заявили про замінування всіх шкіл у Києві.
  • СБУ інформує, що більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн. Також СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.
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Кривий Ріг
мінування
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