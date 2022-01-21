Замінував коледж за допомоги спецслужб РФ: СБУ затримала студента
СБУ затримала студента, який допомогою скористався послугами російських спецслужб через Telegram і "замінував" Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, "мінером " виявився студент цього ж коледжу. Він замовив послугу у адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, яким, за інформацією СБУ, керують російські спецслужби.
"Такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.
Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" і самого коледжу. Автор представився "російським терористом "і зажадав 250 тис. грн,"щоб теракту не сталося".
У коледжі правоохоронці не знайшли вибухових предметів і речовин. "Мінера" викрили: він хотів, щоб навчальний заклад перевели на дистанційну форму навчання. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому збереглося листування з адміністратором Telegram-чату.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України.
Затриманому загрожує до шести років ув'язнення.
- Нагадаємо, 21 січня, невідомі заявили про замінування всіх шкіл у Києві.
- СБУ інформує, що більшість повідомлень про мінування в Україні надсилають з ОРДЛО або пострадянських країн. Також СБУ назвала псевдомінування "поширеним інструментом" в умовах агресії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.18
Купівля 28.18Продаж 28.46
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе