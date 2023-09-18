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Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти

18 вересня, 2023 понедiлок
13:11
Україна Верховна Рада

Верховній Раді України пропонують давати відстрочку від мобілізації здобувачам другої вищої освіти, які отримують потрібну для відбудови економіки спеціальність

Авторами законопроєкту №9672-2 є нардепи Олексій Мовчан, Борис Приходько і Георгій Мазурашу. Останній також є автором законодавчої ініціативи, відповідно до якої громадяни, які здобувають професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на контрактній основі, можуть за власним бажанням погоджуватися на призов на військову службу. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти безплатно.

Нардепи пропонують залишити відстрочку від мобілізації тим чоловікам, які отримують другу або третю вищу освіту в окремих спеціальностях та надати особливу підтримку у зв’язку з дефіцитом на ринку праці України. Це має стосуватися спеціальностей, які потрібні для відбудови економіки, незалежно від того чи вперше здобувається відповідний рівень освіти. Перелік важливих спеціальностей має бути затверджено Міністерством освіти.

Нині законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

29 серпня нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.

А 4 вересня нардеп Федір Веніславський і його колеги зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого відстрочку від мобілізації можуть отримати здобувачі другої вищої освіти віком до 30 років.

Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.

Новини
освіта
ВРУ
мобілізація
Війна з Росією
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