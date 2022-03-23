"Замість орків – Росгвардія. Людей затримують та катують": депутатка Херсонської міськради
Оксана Погомій наголосила, що окупанти катують людей, вибивають з них зізнання, що вони нібито "Правий сектор" чи ТрО
"Під час катувань окупанти б’ють струмом, стріляють в кінцівки. Найімовірніше вони доводять людину до стану, аби вона була готова записати відео. Потім вони розповсюджують його, як "визволяють" Україну", – сказала депутатка в етері Espreso TV.
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Також Погомій зауважила, що в місті намагаються надавати гуманітарну допомогу: "Ми намагаємось передовсім забезпечити нужденні сім’ї. У нас була птахофабрика, орки не дали завезти зерно до неї, тож довелось просто різати птицю. Потім її роздали по місту людям, це хоч якось допомогло".
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