Замість житла для воїнів-переселенців поновлять розпил бюджету "Великого будівництва", а на Верховну Раду виділено ще 400 млн грн. Заява бійців АТО-ВПО

Про це йдеться в заяві організації "АТО ВПО".

"На фронті воюють тисячі бійців з тимчасово окупованих територій, які втратили житло й майно. Вісім років більша частина бійців АТО ВПО залишається безхатченками. Тим часом Рада в розпал війни планує відновити фінансування будівництва доріг. Українці жертвують на ЗСУ останнє, тисячі людей втратили домівки – водночас, чиновники, як у "старі-добрі" часи намилились пиляти бюджет на "великому будівництві"?!", - зазначається у зверненні.

Як наголошують в "АТО-ВПО", для того щоб вирішити питання житла для захисників України з тимчасово окупованих територій, Кабмін у 2018 році прийняв постанови # 280 та 719, ідея яких полягала в отриманні людьми коштів на купівлю житла.

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"На словах добре, а по факту грошей на фінансування цієї програми виділялося критично мало для реального вирішення проблеми", - кажуть в організації.

"Наприкінці 2021 року зʼявилась надія у вигляді дофінансування на поточний рік та повного закриття питання у 2022 році. За рахунок дофінансування понад дві сотні родин АТО ВПО таки змогли придбати житло, а решта чекала своєї черги наступного року. А далі почалось повномасштабне вторгнення - і логічно, що пріоритети змінились. Передбачені на фінансування житла кошти забрав резервний фонд. І ці дії влади є цілком зрозумілими. Спільнота АТО ВПО чітко усвідомлює, що в країні війна, і ми не хочемо доїти знекровлену державу. Але ми хочемо отримати відповіді", - продовжують воїни-пререселенці.

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Зокрема, вони обурені планами влади "розблокувати програму "Великого будівництва" в розпал війни", а також новиною про те, що на висвітлення діяльності ВР виділили понад 400 млн.

"Натомість рішення щодо АТО ВПО формулюються за принципом: пацани, ви красавчікі, але з вами будемо розбиратись після перемоги. Ви зі своїми дітьми бомжуєте 8 років, побомжуєте ще. А між тим, деякі хлопці не дочекались виплат, бо пішли на фронт, перебуваючи в статусі бомжа. І, можливо, вже не дочекаються...", - підсумовують в організації "АТО-ВПО".

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