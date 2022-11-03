Про це він розповів в етері Еспресо.



"На ЗАЕС ситуація продовжує бути загрозливою, тому що запас пального для дизель-генераторів залишається десь на 10-12 днів. Якщо окупанти не дозволять привозити дизельне пальне, то у нас зупиниться охолодження реактора та активної зони. Відповідно, почнуться процеси з можливим викидом радіоактивних речовин, що не можна допускати. Я сподіваюсь, що лінія живлення власних потреб буде відновлена і ситуація стане більш-менш безпечною на Запорізькій АЕС", - прокоментував ексміністр палива та енергетики України.



Іван Плачков вважає, що ворог, коли буде залишати ЗАЕС, зробить все можливе, щоб довести обладнання станції до стану, при якому ремонт буде майже неможливим. Відповідно, для нас залишиться дуже великий обсяг робіт по відновленню основного та допоміжного обладнання.



"Що стосується безпечної експлуатації станції, то це може забезпечити тільки український оперативний персонал. Я неодноразово казав, що нехай підписують будь-що і навіть беруть російські паспорти, головне, щоб наш персонал залишився на ЗАЕС і забезпечив експлуатацію станції та роботу обладнання, а потім ми розберемося. Якщо зараз Росатом завезе свій експлуатаційний персонал замість наших фахівців, то може бути дуже велика біда, тому що їм десь місяць потрібно буде навчатися експлуатувати обладнання, а потім невідомо що вони будуть з ним робити. Зараз головне стабілізувати ситуацію з українським персоналом, щоб залишилося як можна більше наших людей на ЗАЕС, щоб забезпечити експлуатацію обладнання", - пояснив Плачков.

2 листопада війська РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку ЗАЕС, які поєднували її з українською енергосистемою

Також пресслужба "Енергоатома" повідомила, що окупанти спробують підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу

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