Про це повідомляє "Європейська правда".

Папа згадав про Україну під час щорічного різдвяного візиту до статуї Діви Марії біля Іспанських сходів.

Коли він дійшов до тієї частини молитви, де говорив: "Я хотів би принести Вам подяку українського народу...", його голос затремтів і він був змушений зупинитися, не в змозі говорити.

Він нахилив голову і мовчав приблизно на 30 секунд. Коли Папа відновив молитву, його голос тремтів.

Коли багатотисячний натовп високопосадовців, духовенства і простих римлян зрозумів, що Папу переповнюють емоції, вони вибухнули оплесками і заохочували його продовжувати.

Папа продовжив з того місця, на якому зупинився: "...українського народу за мир, якого ми так довго просили у Господа. Натомість мушу передати вам благання дітей, людей похилого віку, матерів і батьків та молоді цієї мученицької землі, яка так багато страждає".

Свято 8 грудня, присвячене Марії, матері Ісуса Христа. Ця подія знаменує неофіційний початок різдвяного сезону в Італії.

Нагадаємо, під час щотижневої загальної аудієнції в середу, 7 грудня, Папа Римський Франциск знову нагадав про війну, що триває в Україні, й порівняв її з операцією нацистської Німеччини в роки Другої світової війни, здійсненої проти євреїв.

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