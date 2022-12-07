Папа Римський порівняв війну в Україні зі знищенням нацистами євреїв

Про це пише італійське видання ANSA.

Папа Римський Франциск порівняв російську війну в Україні з планом знищення нацистами польських євреїв. Події відбувалися у період між 1942 та 1943 роками у таборах Белжец, Собібор і Треблінка. Тоді було вбито близько 1,7 млн євреїв та невідомої кількості поляків, ромів і радянських військовополонених.

"У понеділок Центр католицько-єврейських стосунків Люблінського католицького університету відзначив річницю "операції Рейнхардт". Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів жертв, переважно єврейського походження.

Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів жертв, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні", – сказав Папа під час загальної аудієнції.

Понтифік також закликав молитися за мир.