"Зараз час дипломатії та переговорів": голова МЗС Іспанії про постачання зброї Україні на тлі загрози РФ
Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну необхідно зосередитися на дипломатичних зусиллях і діалозі, а не "гіпотетичних сценаріях"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на слова міністра закордонних справ Іспанії під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві 9 лютого.
Хосе Альбарес відповів на запитання, чи готова Іспанія довести свою підтримку України шляхом постачання зброї, як це вже зробили інші країни.
"Треба розуміти, що політика як Іспанії, так і ЄС в цілому, що було підтверджено на останній раді міністрів закордонних справ країн-членів групи, полягає у тому, що ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою тих зусиль, які вже докладаються", - заявив голова МЗС Іспанії.
Він зазначив, що ЄС готовий до відповідних рішень, якщо буде необхідність застосувати санкції проти РФ.
"Але зараз - час дипломатичних зусиль, час переговорів. Потрібно працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що не відповідають реальності", - наголосив Альбарес.
Міністр підкреслив, що необхідно продовжувати працювати у руслі дипломатії, і не створювати враження, що військовий сценарій є невідворотнім.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено відвідав Київ для обговорення військової та економічної допомоги і стримування агресії РФ. Візит триває з 8 по 9 лютого.
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