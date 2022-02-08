В Україну приїде очільник МЗС Іспанії для обговорення військової та економічної допомоги і стримування агресії РФ
Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено на запрошення очільника українського МЗС Дмитра Кулеби здійснить дводенний візит до України, який триватиме з 8 по 9 лютого
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії", - йдеться у повідомленні.
Також планується, що сторони обговорять економічну співпрацю. Серед питань буде збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією.
Після переговорів Хосе Мануель Альбарес Буено та Дмитро Кулеба проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.
- Нагадаємо, 7 лютого голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва для обговорення зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин та економічної співпраці. Також міністерка відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області та поспілкувалася з українськими військовими.
- Крім того, 7 лютого в Київ приїхали голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії. Вони також поїхали в зону ООС та відвідали КПВВ "Станиця Луганська".
- Також 8 лютого до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон та голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
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