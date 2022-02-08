В Україну приїде очільник МЗС Іспанії для обговорення військової та економічної допомоги і стримування агресії РФ

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії", - йдеться у повідомленні.

Також планується, що сторони обговорять економічну співпрацю. Серед питань буде збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією.

Після переговорів Хосе Мануель Альбарес Буено та Дмитро Кулеба проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

