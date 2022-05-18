English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зараз РФ активно використовуватиме авіацію для призупинення нашого наступу, тож необхідно активізовувати засоби ППО, — Згурець
Ексклюзив

Зараз РФ активно використовуватиме авіацію для призупинення нашого наступу, тож необхідно активізовувати засоби ППО, — Згурець

18 травня, 2022 середа
15:13
війна з Росією Сергій Згурець

Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, окупанти зараз робитимуть наголос на використанні саме засобів авіації, аби зупинити наш наступ. Про це свідчать дані розвідки

Таку думку він висловив в етері Espreso.

"Є інформація про передислокацію одного з полків бомбардувальників СУ-34 з центральної частини Росії безпосередньо на 30-40 км з кордоном в Бєлгородській області. На цей аеродром уже прибули технічні засоби, наші військові очікують, що далі прибудуть російські бомбардувальники. Так окупанти хочуть загальмувати наше просування, нам необхідно підтягувати засоби ППО", – наголосив Згурець.

Також експерт додав, ворог не має сил та ресурсів діяти водночас на східному та південному напрямках, тож найімовірніше спершу стане зрозумілою ситуацію на Донбасі, а тоді можна очікувати зміна на Півдні.

"Ті ж американці наголошують на тому, що в окупантів не має можливості діяти одночасно і на напрямку Ізюму, Сєвєродонецьку, Лисичанську і напрямку Півдня. Для цього ворогу не вистачає сил. Гадаю, спершу стане зрозуміла перспектива російських військ саме на Донбасі, а після цього можна очікувати якоїсь трансформації на Півдні", – підсумував він.

  • Окупанти хочуть відтягнути наші сили зі Сходу та Миколаївщини на Суми, - полковник СБУ Костенко
  • РФ 17 травня втратила на Сході 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА

  • Українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів


     

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Новини
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
повітряна тривога
17 травня, 2022 вiвторок
Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині, ймовірно, з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в Яворівському районі
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 травня, 2022 середа
Лідери ЄС стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію, - Politico
Саміт ОДКБ у Москві, 16 травня 2022 року
16 травня, 2022 понедiлок
Саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна, - The New York Times
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.87
    Продаж 33.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
18 травня
15:57
У ЦНАП можна буде зареєструвати вживане авто
15:48
Запоріжжя
На Запоріжжі російські бомби пошкодили близько 2,5 тисяч об’єктів, із них 1 037 домівок
15:44
Ексклюзив
Чийгоз
"Повернути Крим" – це вже не гасло, а реальна мета, – Ахтем Чийгоз
15:40
Гайдай: на Луганщині росіяни знеструмили останню велику електропідстанцію
15:36
Перший російський військовий визнав провину у навмисному вбивстві мирного жителя у ході війни в Україні
15:28
Франція
Росія висилає 34-х дипломатів Франції
15:21
ДБР
Перевіряли на співпрацю з окупантами: у Кропивницькому озброєний депутат від ОПЗЖ "під кайфом" побився з поліцейськими
15:09
авто на пільгових умовах
Українці завезли з Європи 86 тис. авто на пільгових умовах
15:03
штормове попередження
КМДА попередила киян про сильний вітер до кінця доби 18 травня
14:58
Рінат Ахметов
"Обов'язково висунемо претензії Росії": Ахметов заявив, що після 24 лютого втратив близько $20 млрд
14:49
Маріуполь окупанти порт
У Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу торгового порту для вивезення зерна й матеріалів на десятки млн доларів
14:47
Денис Пушилін
Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд
14:44
ЄС Україна
Єврокомісія готова надати Україні чергову макрофінансову допомогу на суму 9 млрд євро
14:41
снаряди
За минулу добу на Миколаївщині отримали поранення 8 людей
14:38
окупанти
З Маріуполя для депортації вивезли 539 людей, зокрема 55 дітей
14:31
Путін, як і Сталін, намагається стерти з лиця землі українців, тому ми як ніхто розуміємо біль кримських татар – Порошенко
14:30
На Київщині завершують відновлювати енергопостачання, електрику подали понад 260 тис. споживачів
14:30
fake
Окупанти поширюють фейки, що в Костянтинівці ЗСУ переодягаються в російську форму та планують убивати цивільних
14:21
Ексклюзив
Путін
Путіну немає чим погрожувати Фінляндії, - військовий експерт Бєлєсков
14:21
сепар лнр
Окупаційна "влада" в так званій ЛНР ставить фейкові діагнози мобілізованим з ОРДЛО, щоб не виплачувати компенсацію
14:11
Футбол
Збірна України - Рієка (Хорватія). Футбольна LIVE - студія перед благодійним матчем Stop War
14:05
ЗСУ
ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ: троє російських офіцерів загинуло, ще 14 отримали поранення
13:54
путін, санкції
Співзасновник телеканалу "1+1" Роднянський зніме серіал про Путіна
13:50
Швеція Фінляндія НАТО
"Історичний день для Європи, поганий – для Путіна": ексочільник НАТО прокоментував заявки Швеції і Фінляндії про вступ у Альянс
13:49
окупанти Маріуполь
Окупанти створюють у Маріуполі справжнє гетто, а спроби відновити в місті водопостачання можуть спричинити екологічну катастрофу, - мер
13:49
ЗСУ
Зеленський запропонував Раді продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
13:35
Сергій Ніколайчук
Стрімке відновлення економіки України в 2023-му можливе, але потрібна міжнародна підтримка і завершення війни, – заcтупник голови НБУ
13:35
Ексклюзив
окупанти рф
Росія може оточити Одесу, залучивши Придністровʼя та морський десант з острова Зміїний, - військовий аналітик Самусь
13:32
Герхард Шредер
Очільниця МВС Німеччини закликала вигнати з правлячої партії проросійського ексканцлера Шредера
13:21
UNITED24
Відтепер у "Дії" можна надіслати кошти для ЗСУ через UNITED24
13:19
комендантська година
На Сумщині комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00, дійсними вважатимуть лише нові перепустки
13:17
Російський винищувач Су-34
Бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомила про збитий ворожий літак
13:15
Посівна трактор
Посівна на Миколаївщині завершена на 80-85%
13:08
обстріли у Донецькій області
За добу окупанти обстріляли Донеччину 28 разів: 52 цивільні об'єкти зруйновані, є загиблі й поранені
13:00
Виправдовувала вторгнення РФ в Україну: у Чернігові оголосили підозру блогерці
12:53
окупант
Окупанти масово відмовляються від участі у війні, ФСБ залучає інформаторів, аби викрити ініціаторів непокори, - українська розвідка
12:45
окупанти
На Запоріжжі окупанти 18 травня закрили проїзд через Василівку
12:41
H&M
Географія бізнес-бойкоту: компанії Австралії, Норвегії та Литви найактивніше виходили з російського ринку, – дослідження
12:37
Ексклюзив
Думка про те, що Україна поверне Крим, дає надію та мотивацію боротись далі, - режисер Сеітаблаєв
12:36
Ексклюзив
Руслан Кошулинський
Маріуполь взяв на себе базову атаку ворога, - військовослужбовець ЗСУ Руслан Кошулинський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV