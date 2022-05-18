Таку думку він висловив в етері Espreso.



"Є інформація про передислокацію одного з полків бомбардувальників СУ-34 з центральної частини Росії безпосередньо на 30-40 км з кордоном в Бєлгородській області. На цей аеродром уже прибули технічні засоби, наші військові очікують, що далі прибудуть російські бомбардувальники. Так окупанти хочуть загальмувати наше просування, нам необхідно підтягувати засоби ППО", – наголосив Згурець.



Також експерт додав, ворог не має сил та ресурсів діяти водночас на східному та південному напрямках, тож найімовірніше спершу стане зрозумілою ситуацію на Донбасі, а тоді можна очікувати зміна на Півдні.



"Ті ж американці наголошують на тому, що в окупантів не має можливості діяти одночасно і на напрямку Ізюму, Сєвєродонецьку, Лисичанську і напрямку Півдня. Для цього ворогу не вистачає сил. Гадаю, спершу стане зрозуміла перспектива російських військ саме на Донбасі, а після цього можна очікувати якоїсь трансформації на Півдні", – підсумував він.

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