Зараз Росія не має змоги зафіксувати лінію фронту, - офіцер ЗСУ Трегубов

Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов.

"Зафіксувати лінію фронту - ціль невиконувана. Вони, що збираються підтримувати таку інтенсивність конфлікту впродовж кількох років? Це неможливо. Українці не припинять спроби контрнаступу. До цього ніхто не може змусити. Йде активна фаза конфлікту, українська армія тисне на різних напрямках, покращує свої можливості для контрнаступу", - вважає він.

На його думку, складна зима не зупинить допомогу Україні.

"А що вони зупинять? Постачання Україні зброї, яка уже виділена, оплачена і зараз їде? Ні. Вони мене зупинять, як чинного військовослужбовця ЗСУ? Ні. Вони зупинять спробу українців деокупувати ті чи інші території? Не зупинять. Холодна зима може заважати, але не забере стратегічну ціль чи можливості. Я не вважаю, що зараз можна зупинити чи заморозити бойові дії. Це можливо, коли дві сторони абсолютно вичерпались, не можуть нарощувати власний потенціал чи вважають, що зараз їм треба просто розійтися", - сказав офіцер.

Трегубов вважає, що зараз немає такого моменту і немає у росіян можливості його спровокувати.

"Змусити нас до того, щоб ми погодились розійтися. Для цього вони б мали нам нанести серйозне стратегічне ураження, як під час Мінських домовленостей. Потрібен Іловайськ чи Дебальцеве. Вони станом на сьогодні не можуть цього зробити, я не бачу такого розвитку подій", - підсумував він.