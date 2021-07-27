Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене, - бронзова медалістка Токіо Білодід

Про це повідомляє "Суспільне".



Білодід переконана, що бронза на Олімпіаді в Токіо - це пам'ять на все життя.



"Пройшло кілька днів після змагань. Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене. Вона завжди буде в історії. Перша медаль у жіночому дзюдо для України. Це пам'ять на все життя для мене і моєї родини", - сказала Дар'я Білодід.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb