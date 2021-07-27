Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене, - бронзова медалістка Токіо Білодід
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід сказала, що бронзова медаль Олімпійських ігор у Токіо є дуже важливою для неї
Про це повідомляє "Суспільне".
Білодід переконана, що бронза на Олімпіаді в Токіо - це пам'ять на все життя.
"Пройшло кілька днів після змагань. Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене. Вона завжди буде в історії. Перша медаль у жіночому дзюдо для України. Це пам'ять на все життя для мене і моєї родини", - сказала Дар'я Білодід.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах.
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