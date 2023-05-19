Про це 19 травня звітує Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - йдеться у повідомлені.

Це було зроблено з метою використання заповідних територій національного парку у військових цілях. Зокрема, вони облаштували там військовий полігон.

Удари ЗСУ по росіянах

За добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім цього, українські військові знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 16 іранських ударних БПЛА "Shahed" та 2 ворожих розвідувальних БПЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом цієї доби ворог здійснив 6 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, загинули й були поранені мирні жителі та зруйнована цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Противник продовжує зосереджувати основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулося 70 боїв. Найзапекліші бої продовжуються на Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області.

Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині.

На Куп'янському напрямку було розпочато наступ під Білогорівкою в Луганській області, який не увінчався успіхом. Авіаудари були завдані в районі Григорівки, Вільшани та Кислівки в Харківській області.

Ворожий артилерійський та мінометний обстріл вівся по Стельмахівці. Фиголівки, Новомлинську, Дворічної, Західному, Масютівки, Лиману Перший, Кислівки, Котлярівці, Табаївки та Берестову на Харківщині та Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис.

Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.

Російсько-окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Як наслідок, ворог продовжує перепрофілювати цивільні навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях на медичні установи. Зокрема, у селі Голубівка Луганської області окупаційні війська перетворили місцеву школу на військовий шпиталь. Туди доставили на лікування близько 50 поранених окупантів.