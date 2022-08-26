Застрелив у спини двох мирних жителів Київщини: російському окупанту оголосили підозру в воєнному злочині
Російському військовому, який вбив пострілами у спини двох мирних жителів біля села Мрія на Київіщині, оголосили підозру в умисному вбивстві та воєнному злочині
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Старшому лейтенанту 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідчих, у березні 2022 року п'ятеро російських солдатів приїхали до підтриємства неподалік селища Мрія Бучанського району. Вони пересувалися автомобілем з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS".
До окупантів вийшли довє цивільних - власник і охоронець підприємства. Спершу, переконавшись, що цивільні не становлять загрози, росіяни дали їм змогу піти. Однак як тільки мирні мешканці відійшли на кілька метрів, підозрюваний і другий невстановлений злочинець вистрілили їм у спини з автоматичної зброї. Чоловіки зазнали загалом щонайменше 12 вогнепальних поранень, від яких загинули.
Після скоєного військовослужбовці РФ обікрали підприємство та поїхали з награбованим у автівці.
Злочин було зафіксовано камерами відеоспостереження, встановленими на підприємстві.
- 12 серпня в Бучанському районі виявили тіло киянина, який був розстріляний російськими загарбниками під час окупації.
- Також у серпні було оголошено підозри восьми російським військовим і росгвардійцям, які грабували домівки на Київщині.
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