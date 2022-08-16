Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

"Повідомлено про підозру ще 8 мародерам з армії РФ, які грабували українців у Бучі. Серед них - військовослужбовці ЗС РФ і Росгвардії!" - йдеться в повідомленні.



Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення, а саме з 24 лютого по 31 березня окупанти грабували майно місцевих жителів і мародери покинуті домівки в Бучі. Більшість зі зловмисників – солдати військової частини 6720 Федеральної служби військ Національної гвардії РФ, серед них є й десантник-гвардієць з Криму.

Крали переважно комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні прикраси, гаджети, одяг і навіть їжу.

"Задокументовано, що згодом зловмисники відправляли крадене майно рідним у поштових відправленнях з білоруського міста Мозир. Ці "посилки" призначалися адресатам у Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні", - додають в СБУ.

Мародерам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради.

Російські окупанти у березні втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі.

15 травня стало відомо, що загарбники вкрали кота породи мейн-кун та вивезли його до Білорусії, де його знайшли місцеві та повернули власникам завдяки контактам у котячому кулончику.

Окупанти мародерили на захопленій частині Харківської області, вивозячи звідти все.

Російські мародери влаштували в окупованому Токмаку збройну сутичку, внаслідок якої чотири окупанти загинули, а близько десяти отримали поранення.

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