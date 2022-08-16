Виносили в Бучі з домівок техніку, одяг та їжу. Мародерам з армії РФ повідомили про підозру
Ще 8 мародерам з російської армії повідомили про підозру, за те що ті виносили з домівок комп’ютерну та побутову техніку, прикраси, одяг і навіть їжу в Бучі
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
"Повідомлено про підозру ще 8 мародерам з армії РФ, які грабували українців у Бучі. Серед них - військовослужбовці ЗС РФ і Росгвардії!" - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення, а саме з 24 лютого по 31 березня окупанти грабували майно місцевих жителів і мародери покинуті домівки в Бучі. Більшість зі зловмисників – солдати військової частини 6720 Федеральної служби військ Національної гвардії РФ, серед них є й десантник-гвардієць з Криму.
Крали переважно комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні прикраси, гаджети, одяг і навіть їжу.
"Задокументовано, що згодом зловмисники відправляли крадене майно рідним у поштових відправленнях з білоруського міста Мозир. Ці "посилки" призначалися адресатам у Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні", - додають в СБУ.
Мародерам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.
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