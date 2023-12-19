Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Тишлек зазначив, що написав рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням

"Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - додав він.