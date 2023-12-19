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Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі

19 грудня, 2023 вiвторок
12:28
Суспільство заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек подав у відставку: наразі триває розслідування щодо російських паспортів у його дружини та тещі

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна. 

Тишлек зазначив, що написав рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням

"Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - додав він. 

  • Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про те, що заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек орендує житло у людей, які пов’язані з російськими кримінальними авторитетами. Водночас його дружина та теща, попри повномасштабне вторгнення, мають паспорти РФ. 
  • Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування. 
Україна
поліція
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