Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек подав у відставку: наразі триває розслідування щодо російських паспортів у його дружини та тещі
Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.
Тишлек зазначив, що написав рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням
"Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - додав він.
- Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про те, що заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек орендує житло у людей, які пов’язані з російськими кримінальними авторитетами. Водночас його дружина та теща, попри повномасштабне вторгнення, мають паспорти РФ.
- Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування.
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