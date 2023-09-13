Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала

Про це йдеться у заяві посольства Росії в Данії.

Зазначається, що 12-14 вересня у Копенгагені проходить регіональна нарада Всесвітньої організації охорони здоров'я, під час якої передбачалася участь заступника міністра охорони здоров'я РФ Салагая.

Проте в аеропорту Каструп йому відмовили у в'їзді до Данії.

"Данська влада безпардонно порушила свої зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до заходів у Данії офіційних представників країн-учасниць ВООЗ, у тому числі Росії з огляду на те, що Європейське регіональне бюро ВООЗ розташоване в Копенгагені", - пише російське посольство.

У РФ кажуть, що будуть добиватися від данської влади "пояснень і вибачень" з приводу інциденту.