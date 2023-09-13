Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
Данія не пустила на територію країни заступника міністра охорони здоров’я Росії Олега Салагая, який їхав на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров’я у Копенгаген
Про це йдеться у заяві посольства Росії в Данії.
Зазначається, що 12-14 вересня у Копенгагені проходить регіональна нарада Всесвітньої організації охорони здоров'я, під час якої передбачалася участь заступника міністра охорони здоров'я РФ Салагая.
Проте в аеропорту Каструп йому відмовили у в'їзді до Данії.
"Данська влада безпардонно порушила свої зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до заходів у Данії офіційних представників країн-учасниць ВООЗ, у тому числі Росії з огляду на те, що Європейське регіональне бюро ВООЗ розташоване в Копенгагені", - пише російське посольство.
У РФ кажуть, що будуть добиватися від данської влади "пояснень і вибачень" з приводу інциденту.
- 29 червня прикордонна поліція Молдови не пропустила через кордон країни громадянина Росії, який пов'язаний з проросійськими збройними формуваннями.
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