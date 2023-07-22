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Головна Війна з Росією Затримання Гіркіна і незатримання Пригожина стане у Росії однією з проблем, накопичення яких може привести до вибуху, - генерал-майор СБУ Ягун
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Затримання Гіркіна і незатримання Пригожина стане у Росії однією з проблем, накопичення яких може привести до вибуху, - генерал-майор СБУ Ягун

22 липня, 2023 субота
19:57
Війна з Росією Віктор Ягун

Затримання ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна і дала ще одну тріщинку у відносинах між ультрапатріотами та Кремлем. Це не надало авторитету російському диктатору Володимиру Путіну

Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"Гіркін мав індульгенцію поки не було повноцінного вторгення в Україну. До того часу, він володів певними таємницями - мав інформацію, як все починалося в 2014 році. Що не було українських добровольців, не було народу Донбасу, а була інтервенція РФ під чужим прапором. Ще один варіант - Гіркін був фігурантом дуже гучної справи по МН17. Зараз він уже нікому не потрібен", - сказав він.

Ягун наголосив, що всі ці таємниці вийшли на поверхню і не приховуються.

"Я так розумію, що своїми висловлюваннями він почав персональні напади на Путіна. Я думаю, що затримання Гіркіна і на цьому тлі незатримання Пригожина дали ще одну тріщинку у відносинах між ультрапатріотами та Кремлем. Це однозначно не надало авторитету Путіну. Це все проблеми, які поволі починають накопичуватися у російській політиці. Це врешті-решт має бути реалізовано якимсь вибухом. Однією із причин заколоту, революції, військового повстання це може стати. Це явно не дуже популярний хід з боку влади РФ", - підсумував генерал-майор СБУ.

Що відомо про арешт Гіркіна

21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома. Від друзів їй вдалося з'ясувати, що Гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. BBC повідомляє, що його відправили у СІЗО до 18 вересня.

Крім цього, у Москві біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва.

Росія
терорист
тероризм
"ДНР".
Війна на Донбасі
Євген Пригожин
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