Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"Гіркін мав індульгенцію поки не було повноцінного вторгення в Україну. До того часу, він володів певними таємницями - мав інформацію, як все починалося в 2014 році. Що не було українських добровольців, не було народу Донбасу, а була інтервенція РФ під чужим прапором. Ще один варіант - Гіркін був фігурантом дуже гучної справи по МН17. Зараз він уже нікому не потрібен", - сказав він.

Ягун наголосив, що всі ці таємниці вийшли на поверхню і не приховуються.

"Я так розумію, що своїми висловлюваннями він почав персональні напади на Путіна. Я думаю, що затримання Гіркіна і на цьому тлі незатримання Пригожина дали ще одну тріщинку у відносинах між ультрапатріотами та Кремлем. Це однозначно не надало авторитету Путіну. Це все проблеми, які поволі починають накопичуватися у російській політиці. Це врешті-решт має бути реалізовано якимсь вибухом. Однією із причин заколоту, революції, військового повстання це може стати. Це явно не дуже популярний хід з боку влади РФ", - підсумував генерал-майор СБУ.